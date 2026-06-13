藥房驚現神偷狗狗！兩汪超完美分工掩護下手動作流暢　網民笑翻

咱就是說，有些修狗也太會整活了吧！刷到了一個視頻。兩隻狗狗配合去藥店偷藥，一隻負責掩護，一隻負責下手，動作麻利又幹脆。



第一次碰到狗偷藥，員工們也是驚呆了，立馬笑嘻嘻的去追，好在，最後成功在隔壁超市那裏將兩隻狗狗逮捕。後續，員工表示，狗狗偷的是咽炎片，已被下架。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩隻狗狗配合去藥店偷藥，一隻負責掩護，一隻負責下手，動作麻利又幹脆。（抖音@淺藍玉）

監控攝像頭記錄整個「犯罪現場」：

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而第二天呢，小黑狗則再次出現，但這次，牠還沒進門就被發現。而另外一隻哥基犬呢，則是被關了起來。想到了一個場景：

老闆：「這個藥怎麼對不上賬？」

店員：「讓狗偷走了……」

老闆：「說話就說話，不要帶情緒！！！」



緝毒犬變成「小饞貓」

網友在韓國某機場遇到了一隻緝毒犬，小傢伙特別可愛，負責檢查旅客的行李。突然，緝毒犬使勁往一個行李裏面探頭，還以為是發現了什麼不得了的東西，結果……牠竟然在偷吃蛋糕！

旅客都說沒關係了讓狗狗吃吧哈哈：

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旁邊的人看到後趕緊表示：「肯恰那肯恰那（韓文沒關係的意思）」。但無奈，最後緝毒犬還是被教育……

評論區辣評：

「狗：不嘗一下，怎麼知道有沒有毒啊？」

「去年在仁川機場有條緝毒犬，猛嗅我的行李箱，保安讓我打開，狗顯得很激動，這時候又來了兩個保安，結果發現我箱子裏是五張肉餡餅！呵呵，三張牛肉，兩張豬肉的！狗哈喇子都流出來了，三保安都在那笑。」

「狗子：蛋糕有問題，窩要驗牌！吃完以後：牌沒有問題～」

「我們朋友去留學，她媽給她帶了肉腸，一堆肉，機場狗把肉腸吃了。」

「捱打也要舔一下，生怕少吃一點。」

「狗：哪個幹部經得起這種考驗！」



比手掌先到的，是旅客的肯恰那……

【延伸閲讀】狗狗「雙手拜拜」討要雞肉主人直接扔了半隻！網友：還以為過年了（點擊連結看全文）

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】