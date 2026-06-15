流浪狗遇車禍受重傷！一班的士司機停工營救兼籌款　暖心救援惹淚

一隻小狗長期在中國宣城市高鐵站附近流浪，牠的性格溫順又乖巧，深得路過的司機師傅們的喜愛。每次見到，大家都會停下並投餵一些食物，久而久之，便為小狗取了個親切的名字——「黃站長」。



意外總是來的猝不及防，不久前，黃站長被車撞傷，牠害怕又無助，只能安安靜靜的躺在綠化帶裏等死。可這次，比死神先來的，是一位又一位的司機師傅。平時經常投餵的師傅們發現了牠，第一時間向一位救助博主發起了求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「黃站長」受傷後無數司機自掏腰包捐款救助：

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當救助人趕到現場時，眼前的一幕着實讓他們感到十分意外。現場停了許許多多的出租車，司機師傅們放下了手裏的生意，自發的圍在了黃站長的身邊，眼神裏滿是擔憂。黃站長的體型並不算小，救助人又跟牠不熟，難免有些害怕和緊張，而就在這時，一位司機師傅卻主動向前，將受傷的牠抱了出來。

正當救助人準備帶黃站長前往醫院時，一位司機代表拿着一張捐款單走了過來，上面密密麻麻寫滿了車牌號和捐款金額，大多是20元（人民幣，下同）和50元不等。司機師傅也十分無奈，表示現在的出租車生意不景氣，捐款對於治療費用來說有些杯水車薪，但這些自發的善意，卻讓人瞬間紅了眼眶。

抵達醫院後，醫生為黃站長做了全方面的檢查，結果顯示，牠的前腿和後腿有三處骨折，必須立刻進行手術。治療費用高達1萬元，讓在場的人們面露難色，但幸運的是，黃站長的故事慢慢傳播開後，有更多的司機師傅獻上了自己的愛心，這家愛心醫院也減免了治療費，給予了4折的優惠。

到達醫院之後大家的愛心更讓人動容：

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在這一層層的愛心助力下，黃站長一點一點被從死亡的邊緣拉了回來，不久後，好消息傳來，手術十分順利，牠受傷的腿被成功接好。現場等待的人們紛紛露出了笑容，為黃站長的劫後餘生感到慶幸。而此時的黃站長呢，則是顯得有些不知所措，牠似乎並不知道，圍繞着自己發生了這麼多暖心的故事。

後續，救助人表示，因為各大媒體、好心司機師傅、高鐵警務站愛心人士、寵物醫院和廣大網友們的愛心接力，黃站長所有的治療和生活費用已經全部籌集到位。當地文旅也趕到醫院更新最新狀況，現在黃站長整體的體況恢復處於理想範圍之內，雖然因為長期流浪膽子比較小，但經過幾天的相處，已經與院內的人們慢慢相熟，狀態越來越好。

這是一隻流浪小狗和一座溫暖城市的故事，原來，一座城市真正的溫度也可以是一群奔波陌生的普通人對於一隻小狗最樸素又簡單的偏愛。宣城，真的是一座格外溫暖的城市，許多人都在默默獻出自己的愛心，表達着心底的善意。也希望，這樣有愛心的城市越來越多，每一隻小狗都可以被溫柔以待。

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