狗狗闖馬路極危險！2車司機接力讓路　牠左右張望過路結局曝光

駕車時要眼觀四面，耳聽八方，才能確保行車安全。最近社交平台流傳1段影片，顯示1隻狗狗誤闖馬路，當時雙線道路均交通非常繁忙，幸好兩邊行車線均有司機停車，耐心等候讓狗狗過馬路，過程中狗狗也非常乖巧地懂得左右張望，看到汽車停下才繼續走，最終越過5條行車線，安全地走到對面行人路。



不少網民紛紛大讚相關司機有耐心及愛心，亦大讚狗狗有靈性，懂得「睇車」過馬路，但也有網民指出該影片為舊片，翻查網上資料，早於去年9月便曾有網民分享同一片段，近日再被翻傳流傳。



社交平台流傳1段影片，顯示1隻狗狗誤闖馬路，當時雙線道路均非常繁忙，幸好兩邊行車線均有司機停車，耐心等候讓狗狗過馬路。（Threads@_iykol_影片截圖）

狗狗誤闖馬路 雙線司機停車等候

相關影片近日在Threads上再度流傳並掀起熱議，據影片顯示，1隻黑色狗狗誤闖馬路，當時道路非常繁忙，狗狗身處位置相當危險，而牠停在路中時，有2輛汽車慢駛經過，其後1輛私家車停下，狗狗見狀繼續慢行到相反方向的行車線，此時另1輛私家車的司機也收慢車速，讓狗狗安全地走過馬路。狗狗在過程中亦非常乖巧，不時左右張望，看到汽車停下或減慢車速才繼續前行，而上傳影片的網民則不禁感動大讚「香港係有愛的城市」。

1隻黑色狗狗誤闖馬路，當時道路交通非常繁忙，狗狗停下來後，有2輛汽車慢駛經過，其後1輛私家車停下，狗狗見狀繼續慢行到相反方向的行車線。（Threads@_iykol_影片截圖

此時另1輛私家車的司機也收慢車速，讓狗狗安全地過馬路。（Threads@_iykol_影片截圖）

網民大讚司機有耐心

影片一出，隨即引來大批網民留言討論，許多人大讚片中2名司機有耐心，「感謝各位司機大佬給狗狗過馬路」、「感激兩位停車者」，許多人則稱讚狗狗有靈性，「狗都睇車，人類要學習下」、「隻狗冇邊行邊睇電話，好過好多人」、「狗都識望右邊先」、「識過馬路的狗」、「佢識過馬路好醒」。

網民揭實為舊片再流傳

不過，有部份網民則認出事發地點應為牛池灣彩雲邨附近，並指影片為舊片，「條片好耐之前㗎啦」。翻查網上資料，早於去年9月便曾有網民分享同一片段。

（Threads@_iykol_）