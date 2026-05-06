貓咪驅蟲教學：一文睇清體內外驅蟲藥分別！預防跳蚤及寄生蟲必讀

隨着寵物保健知識的普及，現在很多鏟屎官都有了給貓驅蟲的意識。但是市面上的貓驅蟲藥種類繁多，對於很多新手鏟屎官來說，如何選擇一款合適的貓驅蟲藥，是有一定難度的。



我認為一款好的貓驅蟲藥，首先需要做到的是，產品口碑好，安全性高，用法簡單。然後，我們再根據貓咪生活的環境，判斷貓咪容易感染哪些寄生蟲，對症下藥，這樣就能找對最適合自家貓咪的驅蟲藥。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

常見的貓驅蟲藥，分為內驅、外驅以及體內外同驅。而且就算是同一類的貓驅蟲藥，它們所驅殺的寄生蟲和用藥方式也不盡相同，下面結合我自身的貓驅蟲經驗，給大家分析一下，目前三款貓驅蟲藥，看看究竟選擇哪一款貓驅蟲藥比較好。

新手如何正確地給貓驅蟲？（小紅書@羊羊羊；01製圖）

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體內驅蟲

當貓咪誤食了地上的蟲子、蟲卵、蟑螂、老鼠，或者經常吃生肉的貓咪，就有可能感染體內寄生蟲。如果你家貓出現腹瀉、嘔吐、便血、日漸消瘦等症狀時，就要警惕是不是體內寄生蟲在作祟。體內驅蟲藥可以驅殺蛔蟲、鉤蟲、絛蟲這三種常見體內寄生蟲，對於平常家養的貓咪來說，完全可以滿足內驅需求。就是這款貓驅蟲藥需要撬開貓嘴喂藥，容易被貓咪誤傷，新手鏟屎官給貓驅蟲時一定要做好防護措施。

體外驅蟲

家裏的花盆、垃圾桶、地毯底下、空調口、雜物間……這些地方都很容易滋生跳蚤，而而跳蚤的繁殖能力又很強，一隻成年跳蚤，每天可以產卵20-30個，整個生命周期可以產高達2000個卵，發現一隻跳蚤，可能你的家裏就會有成千上萬只跳蚤，所以預防跳蚤十分重要。而體外驅蟲藥不僅可以殺死成蚤，還可以殺死幼蟲及蚤卵，它的滅蚤能力可以說是諸多貓驅蟲產品中的佼佼者。另外，如果你家貓有外出的習慣，會有感染蜱蟲的風險，同樣也是可以使用體外驅蟲藥的。

體內外驅蟲

相比於單獨的體內驅蟲和體外驅蟲藥來說，體內外驅蟲範圍更廣，它可以起到體內外同驅的效果，所以每個月按時用一支就可以了。用法很簡單，只需要把藥液滴在貓咪肩頸部位的皮膚上就好了。

像常見的體內寄生蟲蛔蟲、鉤蟲、絛蟲，常見的體外寄生蟲跳蚤、蜱蟲、蝨子、耳蟎等，牠都可以起到有效的防治作用。重要的是不用搭配其他貓驅蟲藥，對於懶人來說還是蠻適合的！因為體內外驅蟲範圍比較廣，所以不管是宅貓，還是經常外出的社交名貓，都是可以放心使用的。

總體來說，這3種貓驅蟲藥都挺不錯的，大家根據自己的實際情況，選擇一款合適的就可以了。最後希望每一位鏟屎官，都要認真對待貓驅蟲這件事，按時給貓驅蟲，主子才能身體健康，陪伴我們的時間才能更久一些。

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