小貓無貓媽教慘變文盲貓！不會洗面還要主人代埋屎　引網友共鳴

最近，刷到一個視頻，是貓媽媽手把手教小貓上廁所。



小奶貓學得很認真。然後，視頻下就有人評論說：「小貓要留在貓媽媽身邊至少3個月後才能領養，貓媽媽會教小貓貓語，各種生活技巧，捕獵的本事，甚至人情世故，小貓也不容易生病，和兄弟姐妹打鬧過心理也會更健康。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓媽媽手把手教小貓上廁所：

話雖如此，但很多時候，一些小奶貓並沒有機會在貓媽媽或者大貓前輩身邊接受教育，因此成為了文盲貓。

來看看網友們分享的貓咪：

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而「文盲」小貓的特徵也是非常得明顯，不少養貓小夥伴都給出了佐證：

「我的貓貓，撿到的時候300克，沒有貓媽媽教，到現在都不會自己洗臉。」

「我的貓一直啊啊啊啊地叫，以為牠嗓子細，現在發現是文盲。」

「我家兩隻貓，狸花是牠媽媽帶大的，所以在手機裏聽到任何貓叫聲，牠都有反應，但橘貓是我撿回來的，對很多貓叫聲都免疫，我以為牠不在意，原來是聽不懂……」

「滿月就來我家了，連喵喵叫都不會……」

「撿牠回來之前，貓媽媽還沒有教給牠埋屎技能。因此來我家後，我給牠埋了兩年的屎，後來牠總偷看我上廁所，現在學我在馬桶上拉粑粑了……」

「我的貓不會哈氣不會生氣不會咬人，甚至吃東西都不會咬，只會舔。導致我天天給牠喂主食罐，刷牙，吃點維生素片都要用研缽給牠磨成粉。」

「我家貓8周的時候就來我家了，現在1歲。牠幾乎沒見過其他貓，後來發現我家對面住了一隻無毛貓，倆貓見面時，雙方都很震驚，估計都不知道對方是個什麼品種。」



看到這，有人就要問了：有大貓教的小貓就不是文盲了嗎？

emmmm……那還真不一定。

如果大貓是個文盲，那牠下面的小貓崽大概率也是個廢物，還可能會學一些陋習。

所以，如果養貓不想養文盲貓的話，最好讓牠們跟着有有生活經驗的大貓多學學。

@浴皇大帝劉小軟：

「今天學不會，你就在裏面罰站！」



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