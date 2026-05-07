主人親手織貓窩太細　貓咪超給面子硬塞進去　毛孩用行動證明真愛

撰文：擼貓教授
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鏟屎官給貓咪織貓窩，織好後的貓窩很漂亮，但是就是有點小了。

貓咪會不會不進去睡啊？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

把貓窩拿給貓咪，貓咪用實際行動打消了鏟屎官的顧慮。

擠進去也要睡，把貓窩塞得滿滿的。貓咪就是這麼給面子，不管貓窩織大了還是織小了，貓咪都會進去睡。

貓窩再小貓咪也要硬擠進去：

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Momo：我織的貓窩剛好相反，織太大了，而且軟趴趴，直接變成地毯。
靜夜思雨：貓咪超級愛，我已經開始再給弟弟也織一個了。

那麼問題來了，怎麼才能擁有一雙會織貓窩的巧手？

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【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】

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