主人親手織貓窩太細 貓咪超給面子硬塞進去 毛孩用行動證明真愛
撰文：擼貓教授
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鏟屎官給貓咪織貓窩，織好後的貓窩很漂亮，但是就是有點小了。
貓咪會不會不進去睡啊？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
把貓窩拿給貓咪，貓咪用實際行動打消了鏟屎官的顧慮。
擠進去也要睡，把貓窩塞得滿滿的。貓咪就是這麼給面子，不管貓窩織大了還是織小了，貓咪都會進去睡。
貓窩再小貓咪也要硬擠進去：
Momo：我織的貓窩剛好相反，織太大了，而且軟趴趴，直接變成地毯。
靜夜思雨：貓咪超級愛，我已經開始再給弟弟也織一個了。
那麼問題來了，怎麼才能擁有一雙會織貓窩的巧手？
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