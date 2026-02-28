橘貓強佔狗狗專屬軟墊　拳來腳往超激烈　結局出人意料還有點暖

這隻橘貓名叫「Guinness」，牠明明擁有自己的貓窩，但偏偏卻最愛霸佔狗兄弟「Goose」的軟墊。



有一日，Goose發現自己的墊子又被搶了，於是，雙方便展開了一場激烈的攻防戰來決定墊子的所屬權。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Guinness趴在軟墊上呈預備姿勢，一貓一狗先是互相對峙了幾秒鐘，接着Goose便撲過去發動了攻擊，但無奈，迅速地便被貓貓拳打退。

雙方戰況看似激烈，但其實兩隻毛孩子都在控制着力道，不會傷害到彼此。

最後呢，這場戰爭也以狗狗的勝利結束，但Guinness還是會三不五時就跑來踢館一下哈哈哈！

這絕對是親兄弟！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】