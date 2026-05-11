盤點那些貓咪怪癖：藏螺絲釘、咬腿毛　這些99%的鏟屎官都未見過

人總有些奇奇怪怪的行為，貓也不例外！



網民@hotanyan家裏有一隻非常需要驅魔的小貓「扇貝」。平時的行事就很詭異，讓人難以理解。但最讓人理解不了的還是，牠特別討厭網民老公的腿毛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如果老公在家裏穿短褲，那扇貝幾乎無時無刻不盯着老公的腿看，似乎很疑惑為什麼人類也要穿毛褲。如果只看的話還好，牠看到男主人的腿毛就生氣，會持續咒罵……

貓咪看到腿毛就會生氣：

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緊接着就上嘴拔……一得空就撲過去，用牙狠狠咬。時間長了，老父親都被牠搞出陰影了，只要跟貓一對視，他就知道腿毛不保……

對於扇貝的行為，網民和老公都很費解，也不知道從小養到大的貓為什麼這麼恨腿毛…難道牠被腿毛傷害過嗎？為此我特地刷了一下博主的主頁，有個小小的猜測：

是不是因為小時候的扇貝很喜歡窩在鏟屎官腳下，然後體型差距，牠站在光腿的男主人面前時，看不到其他，只有濃密的腿毛。

所以，心裏留下了一點震撼，長大了這種感覺也沒消失。網民的老公不知道扇貝什麼時候願意跟自己的腿毛和解，怕痛只能在不太熱的時候穿長褲。

好消息：確實是有用的。

壞消息……改成蹲守了。



扇貝：「別以為躲起來了，我就發現不了，呵呵！我看你什麼時候出來，腿毛妖怪！」

有奇怪行為的小貓還有很多！網民@CommanderWoofington分享，她家的小貓有一個小習慣，會用髮圈來標記。就其他小貓喜歡蹭蹭，用額前禿禿的那個位置來留下氣味，但她家貓是用髮圈。牠會將髮圈放在任何需要留下自己氣味的地方。

貓咪放髮圈標記位置：

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網民也是百思不得其解，懷疑貓可能是有潔癖，就單純不想蹭別的東西。

網民@Sir-Poopington家的貓也很奇怪，非常致力於叼螺絲釘放在牀頭。也不知道牠從哪裏找來的螺絲釘，但就是各種各樣的螺絲釘。以至於網民的牀頭櫃裏完全是小貓的收藏。

網民@Huge-Power9305家的小貓非常執着一件事→→鞋子不能放在鞋架上，必須放在地上。於是，每天都會把鞋架上的放好的鞋一隻一隻抓下來。

網民@QuitUsingMyNames家的貓很喜歡紅色繩子，而且只允許自己玩，不允許任何人玩紅色的繩子！

網民@Shadow5825家的貓是一隻黑貓。本來就有點神秘色彩，偏偏還有個嚇唬人的毛病。幾乎每天晚上，牠都要偷摸下樓梯，然後躲在柱子後面，觀察人類。最離譜的是，一旦跟牠發光的眼睛對視了，這貨就發出奇怪的叫聲，然後跑走……

看看網友們那些奇奇怪怪的小貓：

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像個發神經的大反派！

網民@QuirkyCorvid家的貓是個戲精。每天晚上睡覺前，牠都會拿着最喜歡的玩具邊溜達邊喵嗚喵嗚的叫。

網民嫌煩就叫貓過來，然後小貓就會把玩具放在她旁邊。如果她把貓叫過來後，又不搭理牠，不誇牠。小貓就會叼着玩具走開，然後再來一次哈哈哈哈。那場景，彷彿導演喊了個cut。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】