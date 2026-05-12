誤認黑熊出沒急報警！日警查監控揭真身　原來是巨型黑貓虛驚一場

今天的主要內容是小動物離譜新聞，走過路過別錯過，看看離不離譜。



最近，日本的一家警察局接到報警，有人稱在多賀城市鶴谷一丁目附近發現了一頭黑熊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

報案人的聲音非常急切，說：看起來是頭小熊寶寶在公寓附近出沒，但感覺牠媽應該就在附近，真的非常危險，請趕快派人過來。

警察們一聽，也是着急了，因為最近日本熊襲擊人的事件非常多，加上這頭熊如果是在人流量比較大的公寓出現，那極有可能會傷害到附近居民。

日本警察聽說黑熊緊急出警 結果虛驚一場：

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於是，他們立刻出警搜索，卻遲遲沒有找到目擊者所說的熊。但報警人信誓旦旦，堅稱自己絕對沒有看錯，肯定是一頭黑熊。可警方實在找不到，只好去調了該地區的監控，逐幀查找後發現……所謂的黑熊，其實是一隻大型貓科動物。

說直白一點就是：一隻黑色大胖貓。很快，這個小插曲在網上就引發了很多人的討論：「某種角度上看，確實很像熊。」

雖然是虛驚一場，但也借這件事提醒小夥伴們：遇到野生動物，不要放鬆警惕，不要靠近，及時申請援助。自身安全是第一位的！

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