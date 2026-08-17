別拿貓砂亂滅火！消防實測3種貓砂　木薯倒下去直接變「助燃劑」

最近網上一直流傳一個說法，家裏做飯油鍋起火，可以用貓砂來滅火，很多人半信半疑。為了驗證真假，許昌消防專門做了實地測試，把市面上三種常見貓砂都拿來模擬油鍋起火場景，給大家揭開真實答案。



這次測試一共用到礦石貓砂、木薯貓砂和豆腐貓砂三種主流品類，實驗結果差別特別大。只有礦石貓砂能快速壓住油鍋明火，起到滅火效果。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近網上一直流傳一個說法，家裏做飯油鍋起火，可以用貓砂來滅火，很多人半信半疑。（微博@許昌消防）

常見的三種貓砂哪一種可以滅火呢？

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而木薯貓砂不僅沒法把火滅掉，反而會助燃，讓火勢變得更大，要是真在家亂用，反而容易引發更大危險。豆腐貓砂也無明顯滅火效果。

其實道理很簡單，礦石貓砂材質密實、不燃還能隔絕空氣，剛好適合小範圍油鍋小火應急。而豆腐、木薯貓砂屬於植物類材質，本身就屬於易燃物，遇到明火只會被點燃，根本起不到滅火作用。

消防員也特意提醒大家，就算礦石貓砂能臨時滅火，也只能當作緊急湊合的辦法，絕對算不上正規滅火工具。日常家裏還是要備好滅火毯、滅火器，這才是處理油鍋起火最安全靠譜的選擇。

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