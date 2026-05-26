癱瘓唐貓變霸王！靠神力前肢暴打健全同伴　甩尾大漂移惹網民爆笑

講真，有時候刷到一些影片，不知道是該心疼還是該笑……



最近，看到一個博主養的小貓，真的讓我的道德和笑點在瘋狂打架。差不多半年前，博主撿到了一隻因外傷導致雙腿癱瘓的小唐貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為了讓貓咪能夠站起來，她帶着貓跑了很多醫院，嘗試了中醫西醫……各種治療方法，可惜都沒有什麼效果。

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博主漸漸地也就死心了，想着貓咪既然沒有特別嚴重的疼痛反應，那就這樣生活吧，她會好好照顧牠的。於是，博主給小貓取名為「強貓」，希望小傢伙能夠健康成長，日益強大。

強貓作為一隻癱瘓小貓，除了行動不便，還有很多地方需要主人特別費心。像是上廁所……牠不會使用貓砂，所以博主每天都會幫助牠排便，還會給牠清理身體。

怕貓貓在家沒意思，又準備了很多方便小貓玩耍的玩具。總之，她給了強貓很多很多愛，把牠養得白白胖胖，乾乾淨淨。

但有一句話說得好：「被偏愛的有恃無恐……」強貓在鏟屎官的愛護下，朝着魔王的方向游去不復返了。

原本以為像強貓這樣身體殘疾的小貓，在這種多貓家庭會比較弱勢，不太會主動跟其他小貓起衝突。但沒想到強貓不愧是強貓，真的很強！在家為非作歹！

身體殘疾的小貓家中稱霸：

像是：趁原住民不備搞偷襲，打完就跑……被堵就撤退……甚至打個貓的間隙，還能順手把家搞亂。明明後腿不便，但有非常強悍的攀爬能力；玩個玩具都會後空翻；上個牀也特別靈活……

上一秒還被控制，下一秒直接一個大漂移甩尾，靈活的像條煮熟的火鍋寬粉。總之，別看牠殘疾，但一點都不安靜。整天用牠那強壯的前肢跳來跳去，游來游去，時不時還甩下尾……家裏健全貓的運動量都沒牠大。

好笑的是，有人看小貓如此活潑，喜歡攀爬，便給博主提建議說：「可以在沙發上再鋪一塊布，這樣牠爬着會更方便。」

博主講：「牠要那麼方便幹什麼？」哈哈哈哈，還覺得牠還不夠強嗎？

而其小夥伴的評論就更有趣了：

「強貓完美解決的了旱地沒有魚的問題。」

「都說貓尾巴和貓是兩個生物，牠後腿沒有知覺，會不會認為自己尾巴很重啊？」

「強子這個臂力，打一下能把其他貓牙打掉！」

「上帝覺得牠太強了，所以削弱了牠。」



看完強貓的故事，真的覺得博主很不容易，把一隻殘疾小貓養這麼好，這麼活潑，肯定是付出了常人難以想象的時間和精力。

同時，也覺得小貓不幸又幸運，小小的牠經歷了最糟糕的事又遇到了最好的人類媽媽。

總之，希望孩子以後越來越好~強貓，堅強也強大~

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