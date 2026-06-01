乳牛貓消失2年竟跨區尋回恩人！翻舊照才知是同一隻：牠沒忘記我

最近，刷到了一個特別感人的帖子：外國網友@Eleanor很喜歡小貓，她經常會幫助住處周圍的流浪貓。



去年9月初的一天，網友坐窗邊看風景，突然發現有一隻乳牛貓，跟自己常投餵的兩隻小貓待在一起。她有些驚訝，以為是那兩隻老熟貓介紹來的新咪，但又覺不對，就有種很奇怪又熟悉的感覺，也說不上來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

突然，一隻乳牛貓出現在門外，牠給人的感覺，就有種很奇怪又熟悉。（Eleanor）

看似是陌生的乳牛貓，卻翻開了2年前的舊事：

網友也沒有多想，拿着貓糧就去餵貓了。出乎意料的事情發生了，這隻小貓似乎跟她認識的老熟貓關係並不親，反而很怕牠們，但看到網友時卻異常親切。

她依然沒有想太多，以為這就是一隻親人但不親貓的小貓，就給牠一個罐頭，然後關上了門，讓牠慢慢吃，吃完自行離開。可貓吃完也沒有走，依然待在原地。網友以為牠沒吃飽，就又給牠拿了些貓糧，然後試着撫摸牠。

小貓一點也不害怕，很樂意貼貼，甚至過於熱情，吃了兩口就想進入她的家。但為了保證家裏小朋友的安全，網友沒讓牠進來。她在外面放了水和食物，想着不理牠，貓就會走了。

可到第二天，小貓還在那裏，甚至接下來的一天都沒有走。網友有點擔憂，怕牠是生病了在求助，於是就帶牠去看了獸醫。

貓的狀況確實不好，有貓愛滋（一種免疫缺陷病，導致小貓容易生病，但不會傳染給人類），還全身跳蚤。小貓的情況意味着牠很難找到領養家庭，於是網友跟丈夫商量後，決定留下牠。就這樣，小貓被取名為「漢克」（Hank）成為了一隻家貓。

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收養漢克幾周後的一天，網友閒着沒事整理相冊，突然看到了一張拍攝於2023年貓照。那時她還住在另一棟公寓，經常投餵一隻膽小怕人的乳牛貓。雖然小貓不讓碰，但她還是遠遠地給貓貓拍了很多照片。

看着這張來自兩年前的貓照，網友突然意識到牠很像漢克，於是她仔細對比牠和漢克的斑紋，確定以及肯定就是漢克。只是2年前的漢克被照顧地很好，胖乎乎的。

網友意識到這件事後，直接就淚奔了：漢克竟然花了2年時間，從舊的住處跑來找她。這一定吃了很多很多苦。想想這個場景都覺得又暖心又難過：接受人類善意的小貓，發現人類消失，像小蝌蚪找媽媽一樣，跟過路的貓貓們一路打聽，花了2年的時間，終於找到了人類麻麻。

網友說：「以後再也不會跟牠分開了。」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】