拉布拉多催飯出奇招！大尾巴狂抽熟睡主人臉頰　網笑其實是被打暈

這天，博主遛完狗後有些困了，就尋思先睡個回籠覺再起來餵狗。可沒想到的是，狗子卻不樂意了，牠叼着飯碗悄悄靠近，開始用尾巴瘋狂擊打沙發。



狗子一邊看着熟睡中的主人，一邊調整位置，終於，宛如人類胳膊一樣粗的尾巴成功抽在了博主的臉上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拉布拉多的尾巴有多大力？你嘗過便知道！（抖音@多多拉不拉）

主人看似睡著了其實是被狗尾巴扇暈了：

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就這樣，在狗子的堅持不懈下，博主的左臉被尾巴整整抽了將近一分鐘的時間。人看似是睡着了，其實已經被打暈過去了……

評論區驚呆了：

「聽着邦邦的都沒給您抽醒？多大覺啊！」

「醫生：怎麼弄的？主人：狗打的！醫生：不要帶着情緒看病！」

「狗子當天發的朋友圈文案：你永遠叫不醒一個裝睡的人！」

「你打麻藥了？抽一分鐘還不醒？！」

「你轉過去讓牠敲背豈不是爽爆了？」

「其實本來第一下就準備醒了，結果第二下又抽暈了……」

「狗狗功德+1+1+1……主人血量-1-1-1……」



眾所周知，拉布拉多的尾巴屬於管制刀具！

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