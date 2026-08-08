流浪橘貓突然跳上桌報案！帶警察救牆縫貓B　最終齊獲聘成公務員

最近刷到一個特別暖心的視頻：早段日子，雲南曲靖市公安局麒麟分局的一位民警在值班的時候，突然發現一隻陌生橘貓跳上了桌子。他嚇了一跳，卻沒有趕走小貓，而是給貓貓騰空地，瘋狂摸摸。



甚至後面同事路過，也是一個接一個撫摸小貓。因為小貓很乖也很可愛，麒麟警方的官方賬號就將這段暖心的小視頻分享到了網上，還配文：「誰能拒絕小貓咪呢？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓「報案」就是為了救小貓咪：

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很快，這溫馨的一幕就火了，視頻引來了四百多萬人的關注，不少人留言調侃：

「萬一小貓是局長呢？」

「震驚，一隻貓竟然讓麒麟警方警力癱瘓！」

「警察叔叔僅用0秒就接受一隻小貓莫名其妙跑上桌子。」

「值班民警騷擾報案小咪！」

「小冒咪：警察叔叔，我來自首了，剛沙了只老鼠……」

「小貓真的好會哦，保不準就混上編制了！」



因為沒有後續，很多人都關心咪的去向：小貓走了嗎？還是真的混上編制了？當然是……入編啦！原來那天小貓來到值班大廳還真是來抱警……不是，報警的。

一個小貓崽被困在了牆縫裏出不來，咪實在是沒轍，只能尋求人類的幫助。後來，在民警們的協助下，小奶貓被成功救下，團聚。這一大一小，似乎是感知到了民警們的善意，選擇留下。

大家一看兩隻貓這麼有覺悟，決定聘請牠們當警貓。小傢伙進行入職體檢後，也是很快上任，工作起來相當認真。據人類同事透露：「貓警長白天不吵不鬧，不僅會緩解同事的壓力，看到有來報案的群眾，也積極安撫對方情緒，真的是一隻很棒的小貓咪。」

不過，咪沒走流程，沒筆試，沒面試，沒政審，沒公示……就是貓貓警長啦？這合適嗎？送我這裏大眾評審一下。

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