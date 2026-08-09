貓貓過生日主人開派對！擺滿罐頭請附近流浪貓食大餐　畫面超溫馨

最近，刷到了一個「吃席通知」。一開始還以為是誰要舉辦婚禮什麼的，結果仔細一看，好傢伙，竟然是小貓發的吃席通知！



原來，小貓在去年領養了一隻兩腳獸，並把帶兩腳獸回家的那天定為自己的生日。今年咪正好要過生日了，尋思大過一場，就辦了個豐盛的罐罐席，邀請流浪咪們吃席。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，刷到了一個「吃席通知」。一開始還以為是誰要舉辦婚禮什麼的，結果仔細一看，好傢伙，竟然是小貓發的開餐通知！（小紅書＠嬌妹。）

小貓的生日宴眾咪歡矣：

別說，咪朋咪友們都挺給面。空手就來了看着小傢伙們吃飽飽的樣子，忍不住感慨：真好呀！

小貓有了家，有了主人，過了生日。流浪咪吃了席，填飽了肚子。人好貓好。

ps：雖然現在晚了一步，但祝小貓生日快樂，也祝所有的流浪小咪都能撿到一個不錯的人。

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