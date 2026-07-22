狗狗叼著磨牙棒被卡欄杆　主人誤會想請食零食　毛孩：你發雞盲？

這天，狗狗的腦袋被卡在了欄杆處，誰知，主人卻只關注到了牠嘴裏的磨牙棒，還以為是特意過來想分享給自己的。



主人的內心不免有些小感動，開始認真拒絕：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽不吃，媽媽不吃磨牙棒啊，你吃吧啊乖，媽不要去吧，走出去吃，走出去～

狗狗被卡欄杆主人以為分享磨牙棒：

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狗狗聽到這話後也是徹底無奈了，臉上的笑容瞬間消失，直接就把磨牙棒扔到了地上！而直到這時，主人才終於發現了異常，她特別無語，一邊吐槽孩子有點傻，一邊上去營救。「私密馬賽媽媽醬，我卡狗頭，沒打算給你吃我的小零食！」

評論區辣評：

「沈明珠，屋內不許盪鞦韆！」

「你和《帶帽熱！呀夾手了》《買了買了，啊鞋掉了啊？》《真有創意這麼吃雞蛋，啊卡嘴裏了》《好好餵他，他就不吃》坐一桌！」

「不關心你的人，你上吊都以為你在盪鞦韆...」

「狗：眉毛下面掛倆蛋，只會眨眼不會看！」



盲啊，都盲點好！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】