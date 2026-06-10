釣魚遇拉布拉多死盯不放？網友揭爆笑真相：親戚狗被拐求救認不出
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友釣魚時，突然出現了一隻黑色拉布拉多。牠站在水裏，直愣愣的看着眼前的人，始終沒有離開的意思。
網友頓時有些不明所以，好奇這究竟是誰家的狗啊，耽誤了自己釣魚，而此時的狗子呢，急的都快要說話了，牠不停在水裏跳來跳去，然後，四處張望。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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而當點開評論區一看，瞬間就被笑暈了。網友無奈表示：
現在才知道是我親戚的，前幾天給人偷了。
也就是說，當時狗子所有的奇怪反應，其實都是在說：「表！是我啊是我啊！你不認識我了嗎？我被人偷了！你快帶我回家啊！你再不說話我就要說話了！」
雖然過程有些無奈，但好在，結果是好的，狗子最後也是安全回家了。吃瓜群眾也是無語了：
「省流：相當於小孩被人販子拐了，逃出來在路上遇到自己的親戚，親戚看了半天不認識這娃，還覺得這娃耽誤自己幹活。」
「笑死我了，正常狗誰沒事在水裏站着看你半天啊！」
「孩子都記得你，你不記得孩子，冷漠親戚傷狗心！」
「進來吧，大智叔叔。」
「真應了那句話：你在上吊他以為你在盪鞦韆。」
「當代年輕人的記性還沒一條狗好……」
「魚釣不到就算了，親戚的狗也認不出來。」
好消息：被拐遇到親戚了！壞消息：親戚不認識我……
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