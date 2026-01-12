維修工「騎」著貓修理？走近看清後並非如此　網民：差點冤枉師傅

哈哈哈，有些小貓社牛得真的有點過分了嗷！小紅書網友@米兜大王 曬出家裏的貓咪在師傅上門後的反應，絲毫不害怕，甚至主動靠近師傅想看個究竟。



等等，師傅好像騎着貓咪的呀？這是怎麼回事？按理說，師傅上門不應該騎着別人家的貓呀。再看看動態版的圖片，看看貓咪為什麼會在這個位置。很明顯，貓咪還在移動，跟師傅無關。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

維修工師傅「騎著」貓咪維修中（小紅書@米兜大王）

師傅在忙着檢查，貓咪也在忙着檢查，貓咪在忙着檢查師傅。確認氣味中......社牛小貓都是自來熟呀，不用人靠近，貓就自己主動靠近檢查。來看鏟屎官們曬出的社牛小貓，一個比一個膽子大。

+ 5

師傅來家裏裝燈，貓咪躺在人家面前翻肚肚。喂，第一次見面，大家都還是陌生人呢。師傅太忙了，一邊幹活，一邊還要擼貓。看師傅蹲在地上，貓咪決定在後邊撐著點師傅，別摔倒了。

師傅：謝謝嗷，沒把我當外人。

家裏的小橘跟電工師傅熱情打招呼，電工師傅也很喜歡小橘。為了看師傅修機器，貓咪也是拼了，上輩子絕對是個修理工。貓咪呆姐（小紅書@呆姐日記）也是社牛小貓，家裏的洗衣機壞了，師傅上門維修，呆姐全程在旁邊監工。

和師傅眼神對視，交流一下洗衣機到底哪裏出了問題。在師傅拆開洗衣機檢查時，貓咪也沒閒着，一直在旁邊看着。感覺看不清楚，貓咪決定上前一步再看看。腦袋伸進洗衣機裏，看得非常仔細。鏟屎官擔心貓咪太過熱心會打擾到師傅，問師傅需不需要把小貓抱開，師傅回答「不用」。

最後，在師傅和貓貓的努力下，終於把洗衣機修好了。洗衣服能修好，貓咪也功不可沒，必須要開個貓罐罐獎勵一下。

有社牛貓也有社恐貓

有熱情主動的社牛貓，也有讓人看不到蹤影的社恐貓。有陌生人來家裏，社恐貓一溜煙就躲得沒貓影了。

貓咪棉花糖（小紅書@熬鍋棉咪醬）就是一隻社恐小貓，只要家裏一來人，貓就躲進被子裏，躲上一個下午都可以不出來。露出一隻小眼睛，正好可以觀察外邊的情況。

+ 1

觀察好半天了，這人怎麼還不從家裏出去呢？貓貓都等了好久了。算了，不想看了，反正看來看去人家也不走。不想看到陌生人，只要不認識的人來家裏，社恐小貓都要想辦法找地方躲起來。

家裏一來人貓就往沙發下邊躲，還抱着自己的小魚魚，這也太可愛了。家裏有不熟的人來，就躲到浴室櫃或者牆角。窩囊小貓躲在牀單下邊，頓時覺得安全了、放心了。

真的，一貓一種性格。我家四隻貓生活在相同的環境裏，兩隻狸花貓是社牛小貓，誰來家裏都不怕。而球球和大橘子卻是社恐小貓，只要聽到不熟的人來家裏，立馬躲起來。

你家貓咪害怕陌生人來家裏嗎？

延伸閲讀：貓咪姐妹同一天出生 飲食生活相同但體型差兩倍 養了一貓一豬？（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】