貓咪改名爆地位危機！獲爸爸賜姓升級變弟弟　網笑不如叫「局長」

一隻貓怎麼可能成為自己的父親？乍一看這是根本不可能的事兒。但最近妹子@來人把他拖出去 隱隱有這種擔憂，原因是爸爸在家族群裏，公開給貓咪橘子重新起名，給橘子起個正式的大名，並把家裏的姓氏給了橘子。



爸爸先開頭，比如叫「楊小橘、楊x橘（x是妹子名字的第二個字）」。照這麼看，橘子的地位一下子飆升，輩分也升級了。（前情提要：在普通話裡面「橘」和「局」同音）►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸先開頭，比如叫「楊小橘、楊x橘（x是妹子名字的第二個字）」（小紅書@來人把他拖出去）

原本，妹子是貓咪橘子的媽媽，爸爸是橘子的爺爺。現在，橘子已經升級成妹子的弟弟了。長此下去，橘子的輩分要是再升一級，橘子就成父親了，這還得了。而橘子本貓對此不發表任何看法，只顧着自己享受。

而橘子本貓對此不發表任何看法，只顧着自己享受。（小紅書@來人把他拖出去）

在家中的地位排名中，通常奶奶>爸爸>媽媽>爺爺>妹子，橘子已經自動識別排名，並會依據排名諂媚。作為最後一名的妹子心有不甘，又擔心貓貓的地位不斷上升。

最後，全家一致投票決定，橘子的大名叫「楊小橘」，正式成為家族中的實際主人。有人好奇，爺爺在家中的排名為什麼會如此靠後。妹子解釋，那是因為爺爺會當着奶奶的面，把原本要給橘子的肉乾給妹子。

哈哈哈，看完聊天記錄和解釋，不得不說橘子的家庭地位確實很高。對於把橘子的大名改為「楊小橘」這事兒，網友們也有自己的看法，大家認為應該把小橘的大名改成「楊橘」，理由如下：

「就叫楊橘不好嗎，聽起來官就不小的樣子，有事就喊一聲橘長。」

「叫楊橘，不知道的人聽你們聊天還以為你們有背景呢。」



但是也有奇怪的地方，別人細聽聊天會覺得莫名其妙。比如聽到：

「今天楊橘拉稀了。」

「楊橘拉屎又不埋，我說他兩句他還打我。」



所以，還是叫楊小橘更合適。有人喜歡把貓咪的名字加上姓氏，這樣叫起來更像家人。不過隨之而來出現一個問題，那就是貓的名字容易和人重名。

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