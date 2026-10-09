趁貓貓睡覺偷牠罐頭　打算餵流浪貓被斷正　毛孩：你最好是給我的

最近，博主想要趁自家貓睡覺的時候，拿牠的罐罐投餵樓下的流浪貓。但家裏的小貓吧，對食物比較霸道，為了不讓貓發現，他必須保障整個拿罐罐的過程足夠小心才行。於是，博主先去探查了一下自家貓的情況……嗯，睡得很香。



然後放慢腳步，用最輕最輕的聲音拉開零食櫃，一口氣拿了好幾個罐頭出來。可就在他成功拿完罐頭，準備出門的時候，卻意外跟自家本該「熟睡」的小貓對視上了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，博主想要趁自家貓睡覺的時候，拿牠的罐罐投餵樓下的流浪貓。（抖音@請叫我橘長！）

貓咪聽到罐頭聲音立馬跳起來看：

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小貓不知道什麼時候醒了，站在門口，死死地盯著他，就像是在說：

「還沒到點，你拿什麼罐頭？！」

「等等，這罐頭你最好是拿給我吃的……」

「不是的話，還不快給老子放！回！去！」



有眼尖的網友發現博主在掀開被子，確認小貓情況的時候，牠就已經醒了，似乎在那時就察覺到了兩腳獸不太對。等博主拉開櫃子，小貓就已經到門口了哈哈。

說實話，我還是第一次見到敢背著貓偷罐頭的。養貓人應該都懂，小貓對食物包裝的聲音還有飯盆非常敏感。只要涉及到牠們感興趣的食物，那小貓簡直就秒開仙人。所以，偷貓貓罐頭，不可能！

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