家中感應燈憑空消失　關燈查找後發現狗狗「閃光蛋」　場面太尷尬

這天晚上，網友拿外賣回來發現家裏牆上少了個燈，以為又是小貓搗亂弄到鞋櫃下面了，於是，便開始進行地毯式的搜索。就這樣，半個小時過去了，始終沒有發現燈的蹤跡。



就在這時，網友突然想到，自己買的是夜間感應燈，只要把大燈關上，就可以輕鬆找到。網友摸着黑，開始在各種犄角旮旯裏呼喚他的燈，直到，躺在地上的狗子突然亮了起來……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天晚上，網友拿外賣回來發現家裏牆上少了個燈，以為又是小貓搗蛋弄到鞋櫃下面了，於是，便開始進行地毯式的搜索。（抖音＠多多也不少）

網友震驚又疑惑，默默抬起了一條狗腿，然後，便看到了一個「閃光蛋」，這場面，別提多尷尬了哈哈哈！

網友震驚又疑惑，默默抬起了一條狗腿，然後，便看到了一個「閃光蛋」。（抖音＠多多也不少）

吃瓜群眾紛紛評論：

「養狗的鏟屎官都明白那個果斷又猶豫，懷疑又確信的一拉腿哈哈哈！」

「這個碼打的像褲襠的光照亮你的美。」

「狗：完辣，褲襠亮了！」

「哇是雞光！！」

「完蛋，走光了！」



正道的光，照在了大腚上……

【延伸閱讀】狗狗闖禍打碎水杯！心虛轉身假裝看風景 超絕演技企圖萌混過關（點擊鏈接看原文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】