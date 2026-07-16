貓咪報復驚動全樓！鄰居聞惡臭誤當兇殺報警　消防到場發現是貓屎

前段時間，香港發生了一件非常抓馬的事情。網友@szeewing311突然接到了媽媽發來的消息，說大樓好像着火了，來了好幾輛消防車、救護車和十幾個消防員。



這給網友嚇的，趕快聯繫媽媽，詢問具體情況。結果……大樓根本沒着火，全是家裏的貓「小虎」惹出來的麻煩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來，早上鄰居路過網友家門口，突然聞到了一股惡臭。可能是刑偵片看多了，他以為網友家裏出事了，尤其是敲他們家門也沒反應，就以為有人噶了，趕快打電話報警。

貓咪拉屎發臭鄰居以為兇殺報案：

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警方出警很迅速，立刻聯繫消防趕到了現場。恰好那時候，網友的媽媽在外面吃完飯回來，一看樓下又是消防車又是急救車的，慌了……以為樓裏着火了。但仔細詢問，又不是……就忐忑不安地回家，結果發現自家門口擠滿了人。

到現場了解前因後果後，媽媽也很懵逼，但還是開門讓警方進來檢查。結果發現……是貓咪小虎發現家裏沒人後，故意報復在門口拉了兩泡粑粑……臭味順着門縫飄到了樓道，恰好被鄰居聞見。

就……就離譜。

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