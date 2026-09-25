拉布拉多失蹤半年偶遇主人　狂追車笑著撲懷裡　失而復得惹哭全網

這天，博主開車路過某集市的時候，突然有一隻狗狗追了上來。他從前確實養了一隻拉布拉多，但已經失蹤了半年多的時間，猜測早就已經發生了不測，再加上路上人多，車也已經換了顏色，就沒想太多，把車開走了。



可沒想到的是，狗狗卻並沒有放棄，一直搖着尾巴跟在旁邊，嘴角始終帶着微笑，樂呵呵的吠叫。博主隱隱覺得有些奇怪，但由於當時的位置不好停車，便想着往前再開出一段。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主開車路過某集市的時候，突然有一隻狗狗追了上來。（抖音@劉大爺【不焦不愁】）

拉布拉多找回主人高興極了：

+ 5

狗狗雖然愣了一下，但卻還是緊緊跟在車旁，始終不肯離開。博主把車停下後，呼喊起了狗狗的名字。小傢伙特別激動，立刻撲進了懷裏討要摸摸，掩飾不住內心的喜悦。

博主本想檢查狗狗身上的胎記，但由於牠身上髒髒的，也有些不敢認，只能一下又一下的低頭撫摸，然後，忍着喜悦打給了妻子確認。分別的時間裏，狗狗把自己保護的很好，把主人的氣味埋藏在了心裏，只是路過就認了出來。

吃瓜群眾們一整個爆哭：

「在牠心裏，是你丟了，牠無時無刻都在找你。」

「人生三大喜事莫過於：失而復得，虛驚一場，久別重逢。」

「你還確認，牠尾巴都搖的要起飛了，就差喊你名字了！」

「看完這個視頻，把我家正在睡覺的狗薅起來猛親兩口！」

「養狗人直接哭死！」



雖然但是，並不是所有離家的狗子都能如此幸運，所以，一定一定要看好自家寶貝哈！也希望，所有被迫和主人分開的狗子，都能安然無恙地回家！

【延伸閲讀】狗BB遭戲弄委屈求救！狗媽全程冷眼旁觀 網笑：求心理陰影面積（點擊連結看原文）

+ 7

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】