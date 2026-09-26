主人以為哥基底盤低擦傷　急搽酒精在「患處」　獸醫揭超尷尬真相

博主跟自家哥基犬玩耍時，突然發現牠的肚皮破了。以為是底盤太低，蹭到階梯上把皮蹭掉了，於是，急忙拿來碘伏和酒精，想要給傷口消毒。結果沒想到的是，剛擦兩下，小狗就呲牙跑開，看起來特別疼的樣子，說什麼也不肯讓主人靠近。



就這樣，牠跑她追，牠插翅難飛……後來，網友實在是沒招了，於是，便向醫生求助，表示破皮的地方比蚯蚓大一點，甚至，擔心表達不清楚，還發了張圖片。然後，尷尬的一幕來了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主跟自家哥基犬玩耍時，突然發現牠的肚皮破了。（抖音@大郎不喝藥）

發情被當成受傷，結果出現牠跑她追：

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醫生看到後尷尬表示，小狗大了處在發情期，屬於正常現象，不用擔心，也不要再塗任何東西了……

網友尷尬到想給自己兩耳光，評論區更是驚呆了：

「給狗格調（生殖器官）上擦酒精，還說跟蚯蚓差不多大。哥基犬：so？」

「狗：本來是火熱的，現在好了火辣。」

「狗子：開庭的時候帶上你的聊天記錄和那瓶破酒精！」

「可嘆的盤低，酒精辣雞丁。」

「哈哈哈哈～我以為我把狗狗的奶奶當蟲子咬的痘痘，塗滿了碘伏已經夠憨的了，現在終於找到了鳳雛。」

「醫生在診室笑了仨小時才回你。」



心疼狗狗一秒鐘！

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