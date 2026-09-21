行山遇雨迷路！流浪橘貓化身嚮導帶路　網民齊分享：牠幫過好多人

最近，一博主和朋友去爬山，卻不小心在山中迷路了。恰好那天下雨，大家都很慌張。就在大家一籌莫展的時候，投餵過的橘貓突然走到一邊看着他們。



博主就覺得奇怪，心裏有個聲音告訴他，小貓是想給他們帶路。於是，大傢伙就試着跟貓走。小貓在前面，走幾步就等等他們，然後就這麼走走停停，竟然真的把大家帶下山了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，一博主和朋友去爬山，卻不小心在山中迷路了。（抖音＠NPC37326）

橘貓化身「山中使者」帶路下山：

+ 3

那一刻，博主真的覺得牠像是山上菩薩的使者，身上有光！後來，他將這段奇遇分享到了網上，沒想到引來了一堆被小貓幫助過的人。

看看評論區網民曬圖分享：

+ 1

@～@～：「是牠嗎？」

@遠小潔：「好像牠呀，去年9月在林子裏遇到的，真的是個很乖的寶寶。」

@橡木苔：「小貓一直幫人帶路~」

@你槓就是你對：「牠是一隻好棒的嚮導小貓，那天我們爬到山上，整個人都累到恍惚，恰好那時候林子有點黑了，路和軌跡都是偏的，然後就看到了這隻小貓，三兩下就給我們帶出去了。希望偶遇牠的朋友都能善待牠~」

@一塊可愛的小蛋糕：「超有靈性的小貓，謝謝給我們帶路，有機會我還會去看你的！」

@堅果巧克力：「很親人也很棒，希望來年去還能偶遇到小貓嚮導！」



偶遇過小貓嚮導的人還有很多很多，被咪咪幫助的也很多很多。萬物皆有靈，這真的是一隻好棒好棒的小貓啊。希望這位山中的使者能平安，順遂。

【延伸閲讀】蘭州機場大肥貓爆紅！流浪討飯竟獲官方編制 升職捕鼠主任包伙食（點擊連結看原文）

+ 5

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】