最近，刷到了個很有愛又有趣的救貓小故事，拿來分享給大家。前不久，一位博主放狗的時候發現車底下有一隻像小狗喘的乳牛貓，因為從來都沒有見過小貓這個樣子，她直覺不正常。於是，博主立刻將狗狗送回了家，並立刻拿了碗水下樓，尋思讓小貓喝口水緩緩。



但小貓的狀態很差，好不容易從車底下出來卻癱軟在地，持續喘着粗氣，還控制不住流口水，博主給牠倒水也不喝。她查了一下，懷疑小貓是中暑，但不確定，便拍下小貓的影片，並聯繫寵物醫院的醫生，希望能夠得到幫助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

好心人用冰塊兼噴水急救中暑小貓：

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恰好這時，小貓自己躲到了灌木叢下面的陰涼處自救。博主在醫生的建議下，立刻去買了冰塊 ，嘗試給貓咪物理降溫。

為方便救助小貓，她硬着頭皮把貓咪抱出灌木叢，然後將冰塊放在貓咪身邊，不時換換位置。期間，還有好幾個路過的小女孩也很關心小貓，和博主一起為貓咪打氣。起初，她其實很擔心這隻陌生的小貓會因為害怕而攻擊人，但貓貓從頭到尾都很乖。

博主看到小貓瘦骨嶙峋的樣子很心疼，更想把牠救下來。人就這樣一邊觀察小貓的狀態，一邊跟醫生溝通……終於，咪不喘粗氣也不流口水了。小貓的狀態肉眼可見地變好，甚至開始閉眼小憩。但博主不知道，還是很擔心牠，就怕小貓猝死喪命，於是一邊喊小貓，一邊用樹枝逗牠，讓牠睜開眼。

【延伸閲讀】貓咪打架輸掉垂頭喪氣 回家還被貓奴數落 毛孩：別說了本來就煩（點擊鏈接看原文）

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咪：「幹嘛？」貓一睜眼，她就放心了，又回家拿了食物和針管，想着用針管給貓喝點水。想法很好，可咪的位置太靠灌木叢裏面了，實在是不好操作。沒辦法，博主只能回家取噴霧瓶，給小貓噴水，想着牠舔毛的時候還能舔點水喝。

結果，人太熱情了，乳牛貓直接被博主噴成藍貓了哈哈哈哈。這前後反差：前面的救助過程又緊張又煎熬……後面小貓：「我真服了！」看貓這樣子，連博主本人都沒繃住（忍不住大笑）：

對不起，真的又慘又好笑。

不過好在救援很有成效，小貓沒有生命危險，甚至最後還被博主本人收養了。貓咪被取名為：「雪蓮」，已經開始了新生活啦~祝賀小貓！

最後，也是想說：今年的氣候真的很奇怪，要麼特別熱，要麼經常下雨。對人來說就很難了，對流浪貓來說更是。所以，如果你發現了需要幫助的流浪貓，可以：

1. 如果手裏剛好有食物，可以分給牠們一些（請盡量避免鹽分高的食物）；

2. 準備一些乾淨的水（夏天容易中暑，補充水分非常重要！！！）；

3. 開車前，敲打一圈車身，確認是否有貓躲在裏面；

4. 領養代替購買，結紮代替捕殺；

5. 看到正在避暑的流浪貓，多一份善意，勿驅趕；

6. 可以不愛，但請不要傷害。



當然，最重要的是：如果有條件，請給牠們一個永久可以遮風避雨的家！感激不盡~

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】