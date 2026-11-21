我不允許你們沒有看過這麼可愛的小貓！最近，一位網友去菜市場買菜的時候，意外偶遇了蔬菜攤的貓咪老闆。



咪老闆是相當的熱情，看到顧客上門，主動推薦起了蔬菜：「這個好，買這個！」可惜，好貓沒好報，小貓老闆竟然被人制裁了！！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，一位網友去菜市場買菜的時候，意外偶遇了蔬菜攤的咪老闆。（抖音@糰子重千金）

貓咪店長幫顧客挑菜，結果卻被推開：

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咪不可置信還傷心：

「你幹嘛呀？我差一點都賣出去了！」

「再也不做銷售了，純粹就是混蛋，認真推銷還打我~嗚嗚嗚嗚。」

「我原本很善良的，我打算不再善良了，早晚給你菜啃爛！」

「不識好貓心，你就讓這棵菜爛家裏吧！」



雖然但是……如果是我在菜攤，我真的很想要小貓挑的那顆誒。感覺貓咪挑的一定很新鮮！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】