街市貓咪落力幫手賣菜 下秒反遭檔主輕輕推開 委屈表情笑翻網民
撰文：貓與愛的世界
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我不允許你們沒有看過這麼可愛的小貓！最近，一位網友去菜市場買菜的時候，意外偶遇了蔬菜攤的貓咪老闆。
咪老闆是相當的熱情，看到顧客上門，主動推薦起了蔬菜：「這個好，買這個！」可惜，好貓沒好報，小貓老闆竟然被人制裁了！！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪店長幫顧客挑菜，結果卻被推開：
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咪不可置信還傷心：
「你幹嘛呀？我差一點都賣出去了！」
「再也不做銷售了，純粹就是混蛋，認真推銷還打我~嗚嗚嗚嗚。」
「我原本很善良的，我打算不再善良了，早晚給你菜啃爛！」
「不識好貓心，你就讓這棵菜爛家裏吧！」
雖然但是……如果是我在菜攤，我真的很想要小貓挑的那顆誒。感覺貓咪挑的一定很新鮮！
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