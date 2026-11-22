住民宿獲提醒「貓咪會開門」！深夜真有毛孩闖入 網笑：技師踩奶
撰文：貓與愛的世界
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話說，有的小貓真的很聰明誒！最近，博主@Thearas 出去旅行，訂了一家民宿。辦理入住的時候，民宿老闆突然很擔憂地問他：「我家小貓會開門，也許會打擾到您，不知道您是否介意？」
博主不介意，也沒太當一回事。結果晚上正準備休息的時候，小貓就這樣水靈靈地開門進來了哈哈哈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
來看貓咪是怎麼開門「騷擾」客人的：
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貓咪：
「我到家了，你誰啊？」
「這不是我家嗎？」
「人，需要客房服務嗎？」
最離譜的是評論區：
@寵兒：「想起之前住民宿，房東家的小貓也總是出現在窗外偷窺我們……」
@孤峰：「之前看到一旅行博主住民宿，老闆說半夜可能會有技師進屋按摩，不喜歡就趕走。博主一頭霧水，然後半夜有隻貓開門給他踩奶……」
小貓真的很聰明哦，出於安全考慮，家裏有咪的，出門在外的……都記得反鎖房門，避免小貓越獄，也避免咪開門突襲。
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