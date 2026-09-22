遛狗時毛孩爆衝扯傷手腕肩關節！醫生教正確握繩法　切勿繩纏手腕

週末清晨，張小姐正帶著她的柴犬悠閒散步，沒想到路邊一隻貓突然竄出，狗兒瞬間全力衝刺，牽繩拉力直接扯上她的右手腕，當場劇痛，就醫後才發現是手腕韌帶拉傷，需要休養數週。



這樣的場景對許多飼主來說並不陌生，遛狗雖是日常樂趣，卻也暗藏身體傷害的風險，尤其是毛孩突然爆衝的瞬間，最容易讓飼主的手腕和肩膀「措手不及」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

遛狗雖是日常樂趣，卻也暗藏身體傷害的風險，尤其是毛孩突然爆衝的瞬間。（unsplash@Trương Tuyết Ly）

肩部拉傷是常見的遛狗傷害 當心反覆拉扯釀慢性疼痛

台灣台安醫院骨科主任羅永智指出，因遛牽繩犬隻受傷而前往急診就醫，而且傷害最常集中在上肢，包括手指、手腕、上臂和肩膀。其中，肩部拉傷是第3常見的遛狗傷害類型，僅次於骨折與跌倒外傷。

當狗兒突然加速往前衝，牽繩張力在瞬間爆發。（unsplash@TA-WEI LIN）

造成這類傷害的關鍵機制在於衝擊力的傳導：當狗兒突然加速往前衝，牽繩張力在瞬間爆發，若飼主的手腕或手指纏繞在繩上、又或是手臂伸得過直，這股力道便會從手部一路傳遞到肩關節，導致韌帶扭傷、肌腱發炎，嚴重者甚至引發旋轉肌袖撕裂傷。

旋轉肌袖是一組負責穩定肩關節的肌肉與肌腱群，當狗兒猛然拉扯時，這些組織承受的壓力可能超出負荷，造成拉傷甚至撕裂，出現疼痛、無力感與活動受限等症狀。

羅永智主任提醒，慢性傷害同樣不可輕忽，長期反覆承受拉扯、每天積累的微小張力，最終可能讓肩部或手腕形成慢性疼痛，許多飼主甚至未能意識到這些酸痛與每日遛狗有關。

遛狗掌握幾個關鍵習慣 降低狗兒暴衝導致受傷風險

預防勝於治療，羅永智主任提醒，遛狗時有幾個關鍵習慣值得留意。

1. 切勿將牽繩繞在手腕或手指上：應改以掌心握繩的方式，如同握球棒或高爾夫球桿般，這樣在狗兒突然衝刺時，才能迅速放手、避免被拉倒或造成手腕扭傷。

2. 牽繩長度同樣重要：過長或伸縮型牽繩容易讓狗兒積累衝勢，一旦拉緊，飼主更容易被拖行甚至摔倒；選擇較短的牽繩能有效控制狗兒動向、降低衝擊風險。

3. 握繩手臂的姿勢也需留意：將手肘保持靠近身側、避免手臂過度伸直或扭轉，能減少拉力直接衝擊肩關節的機會。

4. 建議左右手輪替持繩：避免單側過度使用。



若散步後出現手腕活動受限、肩部持續疼痛或局部腫脹，不建議自行忍痛，應儘早就醫評估，以免延誤治療、讓急性傷害演變為慢性問題。

【延伸閲讀】狗狗超市狂賒數！熟練自助入貨貴價雞腿 主人被迫付款要「破產」（點擊鏈接看原文）

+ 5

延伸閲讀：

轉移性攝護腺癌憂抗藥性 精準放射標靶治療保生活品質

小腹凸起是中年發福？ 醫示警恐是「婦癌之王」找上門

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】