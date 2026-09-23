女子骨折腳打石膏 貓咪當貓抓板狂咬狂抓 網笑爆：牠鍾意這臭味
撰文：貓來了
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遇上沒眼色的小貓，到底該怎麼辦呀~網友在線詢問，我們來看一看這個「上癮」的故事~
近日一女子分享，自己不小心受傷骨折了，腳上打着厚厚的石膏在家休息，本身就是受傷者，可沒想到遇到了一隻沒眼色的小貓，家裏的小貓的操作簡直是在鏟屎官傷口上撒鹽呀！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不識時務的貓咪：
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貓主子竟然把石膏板當做貓抓板，開心的玩了起來，這傢伙還真是一點也不含糊，又咬又蹭又抓的，這是玩嗨了，怎麼還上癮了呢？
網友：這傢伙怎麼看起來像貓薄荷上癮了呢？貓咪：沒錯，就是這個死味，真的是太上癮了。
還有一些神奇的網友，認為這腳丫子肯定是捂臭了，貓咪就喜歡這個味道，就如同喜歡誰家的臭鞋一樣，哈哈哈哈~比較有才的網友，還把這個名場面給畫了出來，簡直是傳神哈~
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