男子深夜打機吵醒貓！貓咪走去拉閘斷電報復　網民：電工師傅成精

一河南鄭州的網友分享，自己大半夜在家打遊戲。聲音開得有點大，就把邊上睡覺的喵主子給吵醒了。結果貓非常不爽，但是貓咪竟然不是直接叫，也不是生悶氣，而是怎麼辦呢？



牠安靜地站起來，徑直走到牆上的電閘箱旁邊，一番操作猛如虎，終於，成了：啪嚓，屋裏燈瞬間滅了，電腦跟着黑屏。鏟屎官這才意識到，這傢伙原來已經想好了，就是要「斷電報復」鏟屎官呀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一河南鄭州的網友分享，自己大半夜在家打遊戲。聲音開得有點大，就把邊上睡覺的喵主子給吵醒了。（抖音＠好鴿鴿🕊️）

貓咪拉閘全過程：

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視頻最後流傳到網絡，網友直呼：

電工貓師傅成精了！

事後鏟屎官分享，貌似是自己之前修燈泡反覆拉合過好幾次電閘。當時貓就窩在旁邊，眼睛一直盯着看。結果人家不光看懂了，還活學活用、精準打擊。

大家來評評理，這哪是貓啊，簡直是個「人精、貓精」呀~所以就有很多網友說：你拿銀行卡和藏存摺的時候記得留意，別被小貓蹲點蹲到了，哈哈哈哈~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】