第一眼看到這個畫面，真的很難相信眼前竟然是一隻狗！一隻俄羅斯獵狼犬躺下後，原本高挑修長的身形瞬間攤開，大片毛髮鋪在地面上，看起來就像一張超大型毛茸茸地毯，讓人忍不住懷疑「剛剛不是還是一隻狗嗎？」超強烈的站立與躺平反差，也讓這個畫面格外吸睛。



俄羅斯獵狼犬躺下有多扁？

俄羅斯獵狼犬又稱Borzoi，原本就是外型相當有特色的犬種，牠們身形高挑、精瘦而強健，身體略長於身高，整體線條呈現優雅的曲線，Borzoi過去就以「Russian Wolfhound」之名為人所知，是源自俄羅斯、曾被培育用於追獵狼等大型獵物的視獵犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

俄羅斯獵狼犬躺下有多扁？（X@mrrasmulan）

不過如此高挑修長的身材，一旦整隻躺到地面上，視覺效果卻完全不同，身軀放平、四肢向外伸展，再加上原本就相當有存在感的長毛，從特定角度看就會讓整隻狗像是被「攤平」一樣，瞬間從高挑大型犬變成一大片毛茸茸的地毯。

不過如此高挑修長的身材，一旦整隻躺到地面上，視覺效果卻完全不同。（X@mrrasmulan）

難怪網友會笑說「第一眼看還以為是地毯！」其實牠並沒有真的變扁，只是躺下後身體輪廓與毛髮分布產生視覺反差，才讓原本修長的身形看起來特別寬、特別平，也意外展現出俄羅斯獵狼犬超級反差的一面。

站起來是優雅又高挑的俄羅斯獵狼犬，躺下後卻直接變成「超大型毛茸茸地毯」這種反差真的太犯規！只能說狗狗一躺平，完全可以瞬間改變大家對牠身形的印象，前一秒還像貴族獵犬，下一秒直接變成家裡的一張超大地毯，難怪看到照片的人第一眼都會認錯。

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