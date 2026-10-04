開學日拉布拉多站崗求摸摸！學生全無視極度崩潰 失落表情惹爆笑
撰文：狗與愛的世界
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萬萬沒有想到，開學這天，最崩潰的不只有學生，竟然還有狗！網友家養了隻黑色拉布拉多，為了方便照顧牠，每天都會帶到自己經營的店裏一起上班。小傢伙特別熱情，經常會坐在店門口，等待與路人互動。
開學第一天，狗狗照例在門口站崗，呆萌的看著來往的兩腳獸們。門口的板子也特別可愛，上面寫著：「牌子狗，不咬人，吃了顏色的虧，人癮超大的高需求狗狗，給手就伸頭。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
沒被人類撫摸的狗狗很失落：
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但這一天在開學的同學們眼中，風是臭的，路是坎坷的，路邊的狗子也是醜的……小傢伙望眼欲穿，就算脖子都快伸成海豹了也沒人搭理，牠失落極了，肉眼可見的變得不開心，只覺得天都塌了。
評論區也是表示了同情：
「拉總：怎麼兩個月，哥幾個都不認識我了？」
「大家都懷著上墳的心情路過...」
「上學的時候心情是沉重的，你等放學就好了。」
「開學第一天看到這個狗，心裏想的可能是憑什麼這條狗不用上學。」
「旁邊牌子上寫：代撕作業。你看看有沒有同學找牠～」
心疼寶寶，要是我碰見，肯定要狠狠摸上一把哈哈哈！
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