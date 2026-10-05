法醫出勤控訴女同事總是投懷送抱！鏡頭一轉竟係警犬 網民笑翻
撰文：狗與愛的世界
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這天，一法醫發影片吐槽，自己出門執勤，本來好端端的，但沒想到的是，女同事卻對自己過分地熱情，還總是想要投懷送抱。
他特別無語，忍不住翻了個白眼。剛想說怎麼這樣啊，好沒有邊界感，結果鏡頭一轉……沒事了，原來是警犬同事啊！！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
原來女同事是這個啊哈哈哈：
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評論區羨慕哭了：
「難得遇到一個滿眼是你的女同事，什麼時候辦酒，我隨500。」
「女同事抱你總比客戶抱你要好～」
「沒事啊，你們是戶外，不算辦公室戀情。」
「女同事都累成狗了...」
就是說，這種女同事還有嗎哈哈哈！
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