戲精貓咪門口送別演得依依不捨　主人睇CCTV崩潰：原來確認我走未

每天出門的時候，如果有小貓相送，人一定會很不捨很愧疚吧。想着把咪獨自留在家，就要掉小珍珠嗚嗚。網友家經常會看到這樣的場景，只要出門前，咪就要送她到門口，一副不捨的樣子，看得人心酸酸的。



本以為人走了之後，小貓會很失落很傷心，結果她打開監控一看……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只要出門前，咪就要送她到門口，一副不捨的樣子，看得人心酸酸的。（抖音@R.）

小貓情緒價值給的滿滿的：

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貓：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈終於走了！」

「現在，這個家是咪的了啊哈哈哈！」



……不是？小貓你是不是有點太開心了？？？

本來看到這一幕就很扎心了，評論區也是看熱鬧不嫌事大：

有沒有一種可能，牠其實根本不是在送你，而是確認你真的走了？

過分！不過，小貓像是在演我，畢竟我小時候……爸爸媽媽：「我們走了，你好好寫作業。」我：「哈哈哈哈看電視嘍~」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】