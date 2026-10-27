內地大學准帶貓狗返學　設寵物宿舍託兒所　網民：純屬招生噱頭？

開學季一條熱搜刷爆養寵人的朋友圈：國內多所高校開啟寵物友好試點，學生可以把自己家貓狗、小寵物帶進大學校園。



過去，宿舍養寵一直是高校的「禁區」。不少大學生偷偷把貓、狗帶回宿舍，查寢時藏櫃子、裹被子，一邊享受毛孩子的陪伴，一邊時刻提心吊膽，一旦被發現就面臨處分、寵物被迫送走的結局。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不少大學生偷偷把貓、狗帶回宿舍，查寢時藏櫃子、裹被子，一邊享受毛孩子的陪伴，一邊時刻提心吊膽。（波奇網提供）

不少大學生都偷偷帶過寵物回宿舍：

而今年，昆明城市學院、銀川科技學院、重慶城市科技學院等多所民辦高校，一改過去一刀切禁令，推出寵物入校新規，有的規劃寵物友好宿舍，有的搭建校園專屬寵物託管園區，瞬間引發全網激烈爭論。

其實高校並不是大家想像中 「隨便把貓狗搬進宿舍」，各校政策差異很大，有兩套完全不同的試點模式。

模式一：寵物友好宿舍（昆明城市學院）

1. 寵物宿舍不強制分配，必須整間宿舍全部室友一致同意，才可以申請入住；

2. 允許飼養貓、小型犬、兔子、倉鼠等合規小動物，城市禁養犬、烈性犬禁止入校；

3. 校內建設「寵物託管幼兒園」，上課期間寵物可以日間託管；增設拾便袋點位、寵物飲水點；

4. 除食堂以外，校園戶外區域可以遛寵；每學期核查疫苗，建立一寵一檔；

5. 政策會繼續調研完善，完整細則將於今年內正式落地。



模式二：集中託管模式（銀川科技學院、西安工商學院等）

1. 寵物禁止進入普通學生宿舍、教室、食堂；

2. 寵物統一安置在校內獨立寄養專區，由學校專人管理；

3. 學生可以課餘時間前去陪伴探視，入校寵物必須提供完整疫苗、健康證明，登記備案；

4. 優先面向寵物相關專業新生開放申請，名額有限，並非全員開放。



簡單來說：一部分學校嘗試 「室友全部同意前提下，宿舍可以養寵」；另一部分學校只允許寵物待在校園寄養區，不能住進寢室。新聞一出，網友的觀點也是兩極分化：是人文關懷，還是招生噱頭？

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支持方的觀點是：學生終於不用和毛孩子被迫分離

很多年輕養寵人表示十分共情。 大學生離家求學少則三四年，如果家裏條件不允許，寵物只能送給親友、甚至無奈棄養。

寵物可以跟隨入校，解決了年輕人求學和養寵之間的巨大矛盾。 「大學壓力大，寵物是重要的情緒慰藉，比起學生偷偷違規養寵，學校規範化管理反而更安全。」 同時，開設寵物科技相關專業的院校，寵物入校也可以作為教學實踐場景，把課堂知識落地實操。

而反對方則表示：集體宿舍不該為少數人的愛好讓步

宿舍是公共集體空間，有同學對貓狗毛髮過敏、害怕動物，即便分寵物宿舍，也很難完全隔絕噪音、異味的影響；

大學生課業繁忙，自身尚且需要被照顧，能否穩定承擔寵物醫療、日常開銷？一旦學生畢業、實習，校園寵物會不會變成新的流浪動物來源？貓狗傷人、寵物之間打鬥、人畜共患病風險，一旦出事責任該如何劃分？

不少評論直言：學校首要任務是教學育人，寵物入校更像招生季的營銷賣點，現實落地隱患重重。

高校從 「一刀切禁止」 轉向 「試點探索」，本身就是校園治理思路的進步。它承認了當代年輕人和寵物之間深厚的情感羈絆，正視 「地下宿舍養寵」 屢禁不止的現實。

但浪漫的 「帶貓上大學」 背後，是沉甸甸的飼養責任。試點能不能走通，不在於宣傳文案有多美好，而在於後續細則能不能把過敏、棄養、傷人、衛生這些風險真正兜住。

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