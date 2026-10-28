網購貓窩拆箱才發現送毛孩 幼貓困快遞3日跨千里 買家暖心收編
撰文：擼貓教授
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天吶，刷到一個網購貓窩的新聞，看完太心疼小貓了。浙江永康的一位女子在網上購買一個貓窩，發貨的商家在廣西，結果裝着貓窩的快遞包裹到了浙江永康後，卻發現裏邊不僅有貓窩，還有一隻小貓。
女子買的是下邊這種編織筐貓窩，快遞到達永康一個快遞點後，工作人員發現包裹裏傳出小貓的叫聲，但看包裹的面單上卻寫着「貓窩」。覺得快遞有異常，大家就把包裹打開了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
買貓窩居然還有送貓：
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打開後，竟然發現裏邊還有一隻小貓，體型只有手掌大，非常瘦弱。快遞員趕緊聯繫了包裹的收件人，也就是一開始網購貓窩的女子，女子聽了大吃一驚，不知道怎麼回事。
明明買的是貓窩，怎麼裏邊還會有小貓？女子馬上聯繫了賣貓窩的商家，商家一聽也是一臉懵，表示他們沒有裝小貓進去，也不是他們家的貓。最後猜測，可能是小貓趁人不注意鑽進了貓窩，然後打包的時候又沒發現貓，就不小心把貓打包進去了。
好在小貓沒出事，還是好好的！考慮到小貓在包裹裏待了3天，經歷了1400公里的路程，女子很擔心小貓的身體。於是帶去醫院做了檢查，小貓身體無大礙，胃口很好。目前，女子已經將小貓帶回家收編，小貓從此有家啦！在新家有吃有喝，再也不用受苦了。
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想到小貓一路在快遞中經歷的苦，網友們很心疼，簡直不敢想象小貓那三天的每一分每一秒是怎麼過的。
「夏天，三天沒吃沒喝， 空氣也不流通 。咪咪遭大罪，餘生可要好好享福！」
「沒吃沒喝，而且分揀的時候摔來滾去的，小貓太可憐了。」
「大難不死，必有後福！」
還好小貓安全，以後在新家一定要好好享福！
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