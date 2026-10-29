貓咪屁股剛塗藥即坐電飯煲　表情傲嬌淡定自若　飼主慘遭阿媽斥責

網友@七.十一家裏有一隻大橘貓，有一次剛摁著貓給屁股上塗了藥，貓就跑去坐在電飯煲上，看媽媽洗鍋。坐得穩穩的，絲毫沒覺得自己有什麼不對。但是飼主一看就著急呀，因為貓再不下來，他們倆都會被媽媽罵的。於是，飼主趕緊求貓快下來。



但是看貓這個表情，一點不著急，反而坐電飯煲坐得理直氣壯。貓：媽媽只會罵你，你被罵跟我有什麼關係呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@七.十一家裏有一隻大橘貓，有一次剛摁著貓給屁股上塗了藥，貓就跑去坐在電飯煲上，看媽媽洗鍋。（小紅書@七.十一）

貓咪坐電飯煲坐得理直氣壯：

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貓咪的預判完全正確，最後貓咪沒被罵，只有飼主被媽媽罵了，還被媽媽叫過去擦鍋。而貓咪依然很悠閒，從電飯煲上下來後，自己又找了一個氣炸鍋坐。

站著不行，就非得找個東西坐著嗎？由於貓咪的屁股剛塗了藥，坐過的電飯煲和氣炸鍋蓋子就黏上了貓咪屁股上的藥，這也是媽媽不同意貓坐上去的原因。但貓咪可不管這麼多，牠們從來不看別人的臉色行事，只遵從自己的內心來做事。

毛孩把電飯煲當貓窩了

另一位網友@扁媽吃什麼的小貓也趁人不注意的時候，偷偷盯上了電飯煲，但牠沒有蹲在電飯煲蓋子上，而是直接坐進電飯煲裏。

一看貓貓坐在電飯煲裏的姿勢，人就嚇一跳，這側影跟上廁所時蹲在貓砂盆裏很像呀！貓不會拉在電飯煲裏吧？

貓：別擔心，我是一隻有素質的貓，分得清哪裏是廁所，哪裏不是廁所。小貓只是進電飯煲裏坐一坐啦！電飯煲對人來說是炊具，但對貓來說就像一個貓窩，對貓極具誘惑力。

【延伸閱讀】阿媽散步抱「替身貓」回家！開門驚見原住民 上演「真假美猴王」（點擊連結看原文）

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貓之大 一鍋裝不下

博主@六六很六的小貓看人拿著鍋去淘米做飯時，自己就偷偷躺進電飯煲裏。等人淘好米轉身準備把鍋放進去煮飯時，發現貓早就躺在裏邊了。

等人淘好米轉身準備把鍋放進去煮飯時，發現貓早就躺在裏邊了。（小紅書@六六很六）

貓還知道把腦袋枕在電飯煲邊上呢。塞了滿滿一電飯煲貓，太合身了，這電飯煲就像給小貓量身訂製的一樣。把「白咪飯」盛出來以後，哇！這也太漂亮啦！馬上吸一口，再吸第二口，還吸第三口......

把「白咪飯」盛出來以後，哇！這也太漂亮啦！（小紅書@六六很六）

想不到吧，小貓們太會給自己找「貓窩」了。只要自己躺著舒服，對貓來說什麼都可以是「貓窩」。哈哈哈，雖然知道貓咪喜歡到處找東西坐進去，但每次看到貓咪們的行為還是感覺出乎意料，太好笑了。在貓的眼裏，只要自己喜歡，什麼東西都可以拿來用。

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】