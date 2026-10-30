節儉長者酷暑捨不得開冷氣　收養流浪貓竟常開　悉心照料感動網民

老一輩人節約慣了，平時能不花錢就絕不多花一分錢，把每一分錢都攢下來。博主@小貓😺李來福說自己的爺爺奶奶也是很節約的人，夏天即使酷熱難耐也捨不得開冷氣，但這一切在爺爺撿了一隻小貓後就慢慢改變了。



爺爺之前發現了一隻很可憐的小貓，身型瘦小，眼睛睜不開，身上也很髒。爺爺看小貓可憐，就帶回了家。在爺爺奶奶的照顧下，小貓已經完全恢復了健康。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在爺爺奶奶的照顧下，小貓已經完全恢復了健康。（小紅書@小貓😺李來福）

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以前，博主的爺爺奶奶每到夏天都捨不得開冷氣，就一個老風扇一吹一整天。有時實在熱得受不了，兩人就在頭頂搭一塊濕毛巾。儘管博主表示願意交電費，但是爺爺奶奶還是捨不得開冷氣。

但是，自從小貓來家裏後，夏天一熱貓咪就趴在地板上，奶奶一看就知道貓感覺熱了，馬上去開冷氣。奶奶覺得貓咪大夏天還穿着「大棉襖」，一定很熱，像以前那樣吹風扇肯定不行。

現在，小貓被爺爺奶奶養成了一隻漂亮的大貓，身型圓潤，貓毛順滑，精神狀態也很好。這一看就知道，小貓被爺爺奶奶寵愛着。看貓咪的腳爪灰灰的，那是剛去花盆裏刨了土。

博主說，爺爺奶奶雖然平時的生活很節約，但卻學會了科學養貓，貓咪該花錢的時候就花錢。目前，小貓已經打過疫苗、做了絕育，還做了體內外驅蟲，絕不讓小貓遭罪、吃苦。

小貓被爺爺奶奶寵愛着，太幸福啦！而小貓的到來也讓老人改掉了死慳死抵、刻意吃苦的習慣，爺爺奶奶的生活過得也更開心更幸福啦！

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