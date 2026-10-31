飼主全屋尋貓沒找到　抬頭驚見坐在晾曬墊子上　霸氣俯視哭笑不得

自從養了貓，哪有不找貓的呢！又看到一位網友@島嶼在家找貓，明明知道貓就在家裏，但就是找不著。急得大晚上在家裏到處翻找貓，把小貓可能躲藏的地點都翻遍了，可就是找不到貓。



結果一抬頭被氣笑了，小貓一直在上邊看著人。氣笑了不僅僅是找了大晚上才找到了，更是被小貓躲藏的地方氣笑了。誰能想到，小貓會坐在一個晾曬的墊子上？第一眼看去還以為是家裏倒掛著一隻大蝙蝠呢！這麼大的「蝙蝠」第一次見，也不知道有沒有危險。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

誰能想到貓咪在這裡：

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而小貓坐在墊子上的姿勢也很有趣，小小年紀卻霸氣側漏，有一種天生王者的氣息。小貓：晚上沒什麼事就跪安吧，快去睡覺！看到小貓的坐姿，有網友立馬想到了那張流傳很廣的貓咪梗圖，也是可愛中自帶著王者的霸氣。

稚嫩的臉上露出威嚴，誰能不拜倒在貓咪腳下呢！一隻小貓怎麼能爬到晾曬的墊子上呢？光想一想這個難度就很高呀！網友解釋，小貓能爬到墊子上坐著，家裏的窗簾立了大功。小貓就是靠著爬窗簾，一步步到達墊子的。

這時再回看貓咪坐在墊子上的照片，怪不得窗簾上有很多褶皺和線頭，這一切都解釋得通了。小貓會出現在家中什麼位置，往往是連養貓多年的鏟屎官都會感到意外。

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