緬因貓太重掉下樓被發現　被當猞猁送動保站　主人現身揭爆笑真相

一隻緬因貓因為體型太大，被送去了當地的動物保護站。事情是這樣的：江蘇南京，一位煙酒商店的店主發現從門外跑進來一大坨黑色的東西，嚇了他一跳。「這是什麼啊？」店主一愣，開始絞盡腦汁地搜索相關物種名詞。



他總覺得在哪見過但又有一點點陌生……「當事生物」也非常緊張，一副應激了的樣子。店主招呼左鄰右舍前來參觀，有人說是貓；有人說是猞猁……他想著猞猁沒見過，但軟綿綿的小貓我總能認出來吧？！於是一拍大腿表示►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

肯定是猞猁，國家保護動物，趕緊報警！

一隻緬因貓因為體型太大，被送去了當地的動物保護站。（抖音@江蘇新聞）

緬因貓被當成猞猁：

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民警很快趕到現場，聽說是猞猁也沒多想，直接送去了當地的動物保護站。專家一看，這不就是一隻緬因貓嗎？好在，當民警和店主、救助站三方面面相覷的時候，有人報案說自己家的貓丟了。

從對方描述的特徵來看，應該就是這隻猞猁，哦不，緬因貓。貓主人將貓接走時解釋道：

貓不是散養的，家裏的房子老化嚴重，正在維修。貓又喜歡湊過去曬太陽，結果因為太重，一個不小心就掉下去了。

同時，她表示回去一定會加快修繕陽台，避免同樣的事情再發生。

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