美女鄰居頻獻殷勤送食物　男事主暗喜遇桃花　真相是看上自家愛犬

博主說，新搬來的鄰居小姐姐貌美心善，天天給自己送吃的。讓他忍不住暗暗激動，該不會……你說萬一小姐姐看上自己了呢？！但後來發現自己只猜對了一半，對方確實是看上自己……家的狗子了。



譬如小姐姐帶著一個蘋果上門，進來就旁若無人地跟愛犬親暱依偎，瘋狂撫摸揉搓……絲毫不在意旁邊賠笑的博主本人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

新搬來的鄰居小姐姐貌美心善，天天給自己送吃的。（抖音@金百萬）

狗狗：要不是我你還吃不上水果呢

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評論區笑嘻嘻：

「實在不行自己出去溜達溜達呢？」

「假裝喜歡你，真正喜歡狗。」

「有沒有可能人家帶那個蘋果是給狗吃的？」

「狗子要是會自己開門，你連果都拿不到。」

「一個蘋果是擼狗的報酬，不要想多。」



唉，又有誰能抵擋得住小狗狗的魅力呢？

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】