貓咪屢次推門入房拒隨手關門　事主無奈斥無質素　網笑：巡視領地

喂喂喂，不會隨手關門嗎？博主在房間裏休息，把門給掩上了。然後，家裏兩隻貓也不知道怎麼回事，把門頂開，逛一圈，什麼也不幹就出去了。



關鍵是……門關上後，牠們隔一陣就過來頂開，然後重複以上操作。博主都無語了►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

你們到底要幹嘛啊？會不會隨手關門？真沒質素！

博主在房間裏休息，把門給掩上了。（抖音@是單選題啊）

小貓們正在巡視自己的領地：

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咪都這樣了，還有人替牠們解釋：

「進來就是為了出去！」

「跟人類父親學的，進來巡視一圈就走了，門也不關。」

「沒什麼大事，雄獅在自己的領地總是為所欲為。」

「小貓保鏢巡邏中，說謝謝了嗎？」



……

哈哈，其實是家裏的領地必須對咪100%開放，這自然也包括人類的卧室。……果然，普及小貓素質教育迫在眉睫。作為新時代養寵人，我願意擔起這個重任，望各位小咪速來報名！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】