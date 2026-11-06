女子抬腿屢試狗狗障礙跳　毛孩疑遭戲弄憤起反抗　突助跑飛踢報復

網友偶遇一隻比利時瑪蓮萊犬（馬犬），一人一狗玩得起勁。網友見牠聰明，能聽懂很多指令，就尋思測一測……於是，她高高抬起一條腿……比利時瑪蓮萊犬見狀秒懂，直接一個障礙跳。



網友覺得有趣，就反覆測試，奈何她的平衡感不太好，自己站不穩。幾個回合下來，狗子很快失了興致，扭頭鑽進草叢。意猶未盡的網友，以為牠是去上廁所，就在旁邊等著。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友偶遇一隻比利時瑪蓮萊犬（馬犬），一人一狗玩得起勁。（抖音@爱喝冰美式y）

狗狗：敢戲弄我 吃我一記飛踢吧

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誰知下一秒，狗子出來一個雷霆助跑，紮紮實實地給了網友一腳：「去你的，把我當狗耍呢？」

網民笑言：

「醫生：你是怎麼受傷的？網友：被狗踹了兩腳。醫生：說話不要帶情緒！」

「不是上廁所，是蓄力去了哈哈哈哈！」

「被狗踹飛的概率不等於零...」

「狗：跳一次就行了，給你臉了是不？」

「狗：握手要用手，你用腳是幾個意思？」



……

笑到不行，怎麼被狗欺負了哈哈哈！

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