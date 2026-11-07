金毛犬面對賊人爬窗潛入敵友不分　熱情叼玩具歡迎　屋主無奈苦笑

美國加州聖地牙哥（San Diego）一處民宅日前遭到陌生男子爬窗闖入，該男子趁屋主不在家，搬來梯子從窗戶爬進了二樓。他也不見外，進屋後脫下衣服和鞋子，完全當成自己家一樣，甚至打開雪櫃連吃帶喝，最後還睡了一會。



但離譜的是……屋主其實養了一隻狗狗。是一隻4歲大的金毛「Nash」，牠見陌生男子進來，不僅沒有狂吠示警，還熱情好客地叼着玩具過去，發出了玩耍邀請。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前不久，外國一民宅遭到陌生男人闖入，該男子趁屋主不在家，搬來梯子從窗戶爬進了二樓。（YouTube@NBC 7 San Diego）

金毛的世界裡面全是好人：

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屋主丹特（Dante Rowley）與未婚妻當時正搭乘飛機從芝加哥返家，在三萬呎高空透過Ring智能防盜鏡頭警報驚見賊人入屋，隨即在飛機上發短訊向聖地牙哥警方報警求助。警方到達後，Nash同樣叼着玩具，搖着尾巴在門口熱情迎接……一臉無辜。

男子曾試圖通過浴室窗戶逃脱，不曾想後院早有警員埋伏，將他當場逮捕並以住宅竊盜罪進行了起訴。屋主無奈地表示，狗子沒事就行，不頂用就不頂用吧。要不怎麼說呢，在大金毛的眼裏，世界上就沒有一個壞人！！！

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