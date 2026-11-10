乳牛貓飛身捕鳥急煞不及失足墮井　同伴探頭圍觀　主人忍笑合力救

網友@海邊村裏的那個誰 分享自家的一段CCTV，給大家笑岔氣了哈哈哈……家裏的乳牛貓在捕獵小鳥，一頓追逐之後，眼看差一點「獵物」就到手了，乳牛貓費了九牛二虎之力縱身一躍——撲通……掉進了井裏。



哈哈哈哈哈仔細查看這段影片會發現，小鳥好像是有意在井邊靈活轉向的，所以小貓一個急煞，也沒煞住自己，直接墜井。好笑的是家裏的另一隻貓聽到動靜緊忙趕來，跟人一樣往井裏眺望：兄弟沒事吧兄弟？還活着不？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

家裏的乳牛貓在捕獵小鳥，一頓追逐之後，眼看差一點「獵物」就到手了。（抖音@海邊村裏的那個誰）

貓：這波失誤了 錄像別發出去

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井裏的乳牛：速速營救速速營救！好在家裏人都在，趕緊拿着吊桶和網兜把乳牛貓撈上來了。打撈的家人們臉上也藏不住笑意，哈哈哈這根本憋不住啊（雖然我們小乳牛有點慘）

乳牛被撈上來之後：被小鳥做局了家人們，這段CCTV我出10個貓罐頭，給我刪掉！可惜這段影片已被鏟屎官上傳，我們乳牛貓會飛的秘密終究也是藏不住了。乳牛：出手前我是頂級獵手，出手後我是頂級笑話……

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】