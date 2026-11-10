狗狗冒險橫越馬路求助交警　引路救受困同伴　終獲警隊收編穿警服

10月10日，安徽蕪湖無為市的潘女士拍到了這樣一幕：一位交警小哥正騎着鐵騎巡邏，他的車後緊緊追隨着一隻小黑狗。狗子的體型特別小，潘女士說牠是專門橫穿馬路投奔交警小哥的。



小哥擔心牠在車流中遇到危險，也怕牠影響交通，就將車停在路邊，尋思先把小狗送到安全的地方。可當他接近小狗時，牠不但沒有逃跑，反倒一邊看着小哥，一邊歪着腦袋衝後面的圍牆不停地叫喚……似乎要帶他去什麼地方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一位交警小哥正騎着鐵騎巡邏，他的車後緊緊追隨着一隻小黑狗。（抖音@潘小雨）

狗狗的勇敢為自己帶來了安穩日子：

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小哥順着牠的叫聲走過去，發現圍牆邊有一個麻袋，裏面還有兩隻小黑狗。原來第一隻小狗吸引人類的注意，是為了救牠的同伴。小哥沒有置之不理，而是將三隻小狗都用麻袋裝好，帶回了交警大隊。三小隻在隊裏被照顧得很好，有吃有喝再也不用流浪了。

目前，其中叫「小花臂」的小黑狗已經被好心人領養，另外兩隻也拿到了「編制」，甚至還穿上了自己的專屬「警服」。

評論區的網友們紛紛為鐵漢柔情點讚：

「現在的小動物太聰明了，知道自己找長期飯票。」

「善良的一面，感動千萬，人民警察好樣的。」

「我們之前也是出警撿到一隻有病的小金毛，治好後就在單位養着了，現在站起來比我都大隻。」

「我考那麼多年都沒混進去的編制，小不點居然靠賣萌就成功了？！」

「三小隻碰一起沒有消掉嗎？」

「去領養的話，能不能順帶一個鐵騎回家？」



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狗子的「警服」哪裏來的？請注意左上方的小熊……（抖音@央視新聞）

一個彩蛋：狗子的「警服」哪裏來的？請注意左上方的小熊……小熊警官：「說話！咄咄逼人？是我咄咄逼人嗎？」

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