小貓喝水轉頭驚見巨型緬因貓　當場石化哈氣　爆笑場面惹網民熱議

想必很多人都想養一隻緬因貓吧？因為體型巨大，所以它抱起來非常有安全感，而且性格黏人，很是受人喜愛。只是這種體型，對人來說是安全和滿足感，但對於正常大小的貓咪來說可就不是安全而是恐怖了。



這不，網友@野原十三 分享一隻狸白和家裏的原住民緬因貓的第一次面基。狸白正在喝水，餘光瞥見旁邊來了一隻龐然巨物，一扭頭：嚇死我！！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@野原十三 分享一隻狸白和家裏的原住民緬因貓的第一次面基。（抖音@野原十三）

小貓回頭看直接嚇到振刀了：

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嚇得我們狸白直接當場石化……哈氣只是本能，緊繃的身體可以知道我們小狸白遭受了多麼劇烈的衝擊。網友：想像一下1米5的你正在吃飯，一扭頭一個3米6的在盯著你，還是個外國的……

這麼一想，小狸白性格也是很好啦！被嚇到也是往後躲著哈，沒有一手掌就呼過去哈哈哈！好玩的是，緬因看到狸白嚇成這樣，也被嚇得往後退了一步。網友：也是給緬因嚇出了幸福者退讓了。

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緬因：？我咋啦？（無辜且無奈）

狸白：？你咋啦？你心裏沒點數啊？這麼大個子！



不過這狸白應該沒聽過緬因叫哈哈，等聽到這大個子喵喵叫的時候估計又會被嚇一大跳：哪裏來的高頻細軟叫聲（夾子音）？不過呢，這件事對養貓人來說還是很有教育意義的。

兩隻陌生的貓見面，無論大小，一定要先做好隔離。彼此熟悉氣味之後再靠近。不然小貓應激可是很嚴重的事！畢竟我們都希望小貓身體和心理都健健康康~

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】