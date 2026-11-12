小貓睇主人幫BB沖涼偷師！自覺亦是親生骨肉　主動跳浴盆求洗澡

今天來看個讓喵耳朵直呼神奇的小貓！這真是現實存在的嗎？事情的起因是，今年5月份網友@雞翅包飯 在路上撿到一隻還沒睜眼的小奶貓。不知道是不是身體太弱被貓媽遺棄了。



博主見牠身上全是螞蟻，不忍心牠在外面被餓死。所以把牠帶回了家。好笑的是，博主在農村老家不好買到貓用的羊奶粉，於是竟嘗試用自家寶寶喝的母乳餵小貓。可惜小貓並不領情。（哈哈，還好小貓沒吃哦，不然肚瀉可就危險了）►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

事情的起因是，今年5月份網友@雞翅包飯 在路上撿到一隻還沒睜眼的小奶貓。（抖音@雞翅包飯）

貓貓遇到了好心的人類：

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於是博主跑遍了整個縣城，終於找到了貓喝的羊奶粉。這就開啟了「漫漫奶貓路」。不僅要每隔幾小時餵一次奶，還要幫助小貓排便。這可真是一手一腳湊大了。因為每次吃完飯小貓的肚子都圓鼓鼓，活脫脫像個雞翅包飯，於是小貓便被博主賜名：「雞翅包飯」。

雞翅包飯就這樣在博主的精心照料下健康長大，變成了一隻隨叫隨到的黏人咪。本來故事到這裏就溫馨結束啦，大好人和大好咪一起幸幸福福生活到老~可是！！！事情的轉機就發生在今年9月……

貓咪也會自己進澡盆洗澡：

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博主會經常給家裏的小寶寶（人類小寶）洗澡，洗完之後要用浴巾裹著擦乾。經常在一旁觀摩的雞翅包飯彷彿領悟到了什麼人生真理！

寶寶要經常洗澡。

咪是爸爸媽媽的寶寶。

咪也要洗澡！



不得不說，貓咪的邏輯沒有任何問題呀～哈哈！而且這隻小貓非常自覺，每次博主給自家寶寶洗完澡之後，小貓就會主動跳進洗澡盆裏，等待人類給牠洗澡。小咪還會示意人拿毛巾，還會在水裏玩小鴨子。

小咪完全就是當自己是人類。咪：我看哥哥就是這個流程。是誰看著手機裏的小貓差點化身「變態」啊？好像是螢幕前的你～哈哈哈（就這樣看透一切）網友：其實小貓都不喜歡水的，只是牠覺得自己也是你的寶寶，所以小寶寶洗完就該牠洗了。

【延伸閱讀】小貓咪立大功！7個月BB被蒙頭險些窒息 聰明貓用爪拍醒媽媽救命（點擊連結看原文）

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還有網友發出激動留言：不可能！這是假的！不是每次洗澡人都要血淋淋的嗎？嘿嘿，不知道，我家貓說別信，都是假的！溫馨提示：其實小貓也可以不用洗澡~

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】