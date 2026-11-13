流浪母貓報恩叼崽相贈　見未開門急換毛色減數量　場面既暖又惹笑

小貓是非常知恩圖報的！如果你經常投餵牠們，牠們會為了表達感謝，給人類送自己抓到的老鼠、在樹上摘的鮮花、很遠處叼來的棉花……但是，要說小貓最極致的感謝是什麼呢？是性情到直接把我的崽全部送你！



一網友分享，由於自己經常投餵家附近的一隻流浪貓。沒想到這隻貓在當了貓媽媽之後，為了向網友表達感謝，選擇直接把自己的4個崽送給網友！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到這隻貓在當了貓媽媽之後，為了向網友表達感謝，選擇直接把自己的4個崽送給網友！（抖音＠止焉）

小貓不僅把4個孩子全都叼到網友家門口，還在不遠處觀望著。一是怕小貓亂跑，二是看網友接不接受這份「大禮」。

貓媽：這麼多花色都集齊了，她應該會喜歡吧！

小貓：媽媽？怎麼回事？不養了嗎？

貓媽：閉嘴，媽在給你們爭「前程」



只是很可惜，網友家已經有一貓一狗，因此無法再收養貓媽的崽崽。所以她一直努力克制不讓自己開門。但貓媽不懂呀，等待了許久的貓媽看網友還不開門，本就不大的小腦瓜瘋狂運轉，決定調整「送禮戰術」。

貓媽決定先叼走小黑，留下了兩隻小黃和狸花。貓媽：三隻不多，可以收下了吧？（期待ing）貓媽和小貓在門口又等了許久，等到小貓們都睡著了，網友還是沒開門。

於是貓媽認為，可能人還是覺得養3隻崽崽有點累，那我再減少一隻吧。於是牠又叼走了一隻重複顏色的小橘。門口此時還剩兩隻貓。接下來就是貓媽不停調整戰略，不喜歡小狸花？那換成小黑和小橘！

兩隻還嫌多啊？奶幾隻不是奶！算了，就給你留一隻吧，小橘給你行了吧？等待ing，什麼？還是不開門？不喜歡黃色？那給你換成黑色！黑色也不喜歡？那給你換成花色！這總行了吧？

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這一天給貓媽忙的：別急哈，你等完牠等，牠等完你等，都有機會都有機會。只是，貓媽忙碌到最後網友也沒開門。忙碌一天的貓媽走到無人的角落後：

「咪的天，四隻都沒有她中意的嗎？」

「我家崽是什麼很差的喵嗎？」

「嗚嗚嗚，這個人類真的很難伺候！」

「其實我也沒有很想送你，真的！（抹淚ing）」



最好笑的是，最後網友發現，這隻貓媽其實有5隻崽崽，貓媽的自留款和自己一樣是隻三花，到最後都沒捨得叼來給網友。哈哈哈，貓媽半夜驚醒：她不會是想要我的三花崽崽吧？！！

其實想想，無論貓媽送崽的初衷是為了感謝人類，還是為了給自己的崽崽找家，都很偉大啊！還是希望貓媽和小貓崽們都有溫暖的家~

（後續：網友收留了其中兩隻小貓咪，另外兩隻被貓媽媽弄丟了）

最終網友收養了兩隻貓咪：

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】